Video Haber Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki başkanlık yolculuğu | Video
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki başkanlık yolculuğu | Video

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki başkanlık yolculuğu | Video

10.06.2023 | 14:49

Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilgisinin ardından ilk kez bir televizyon programına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğunu bırakmayacağının sinyallerini bir kez daha verdi. "Ben bunu bir yenilgi olarak görmüyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını bırakması için de baskılar olduğu konuşuluyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığı nasıl başlamıştı? Neler yaşanmıştı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık yolculuğu, A Haber'de yayınlanan Analiz programında detaylı biçimde anlatıldı.

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