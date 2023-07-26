Kemer’de alevler tekrar yükseldi: Gece görüşlü helikopterler devrede | Video

Antalya’nın Kemer ilçesinde dün akşam başlayan orman yangını 26. Saatinde de devam ediyor. Bir noktada tekrar alevlenen yangına gece görüş özelliği taşıyan 5 helikopter yoğun müdahalede bulunuyor.