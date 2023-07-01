Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü | Video
Kenya’nın batısında yer alan Londiani kasabasında bir kamyonun yoldan çıkarak çok sayıda araca çarpması sonucu 48 kişi hayatını kaybetti.
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