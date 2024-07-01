Keplerini Gazze için yere bıraktılar
İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrenciler mezuniyet keplerini yere bırakarak İsrail'in yaptığı katliamı protesto etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
Keplerini Gazze için yere bıraktılar 01.07.2024 | 13:48
11:54
TBMM heyeti Çin’in teknoloji üssü Shenzhen’de | Video 01.07.2024 | 12:15
04:42
İstanbul Havalimanı'nda rekor | Video 01.07.2024 | 12:16
02:54
Sinan Ateş Davası başladı! 17 şüphelinin dosyası ayrıldı 01.07.2024 | 11:29
01:57
Adı gibi çevik! Emniyet'in disiplin ocağında 48 saat | Video 01.07.2024 | 09:56
02:40
SABAH, Emniyet'in disiplin ocağında! İşte Çevik Kuvvet'in eğitimi | Video 01.07.2024 | 09:40
00:12
Çevik Kuvvet'in Milli Maç heyecanını SABAH görüntüledi | Video 01.07.2024 | 09:42
01:30
01:16
Akdağ Tabiat Parkı'nda piknik keyfine sıkı denetim! 30.06.2024 | 22:47
11:01
12:17
İzmir'de binada patlama: 4 ölü 30.06.2024 | 20:25
00:14
Milas’ta orman yangını çıktı 30.06.2024 | 19:03
06:48
Bakan Yumaklı açıkladı! İzmir'deki yangınlar kontrol altında | Video 30.06.2024 | 10:46
00:50
Berat Albayrak NUN Okullarında mezuniyet törenine katıldı 30.06.2024 | 04:57
03:16
Başkan Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı 29.06.2024 | 21:09
00:08
Bakan Fidan, Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile görüştü | Video 29.06.2024 | 16:52
04:58
04:32
LGS'nin altın çocuğu, birinciliğini Torosların eteğinde öğrendi | Video 29.06.2024 | 09:48
01:11
"Sibergöz-47" operasyonunda 27 ilde 97 şüpheli yakalandı | Video 29.06.2024 | 09:47