Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Olayla ilgili Kerem Bürsin’den ilk açıklama | Video
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Son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in yaptığı son açıklama, gündeme bomba gibi düştü. Önceki gün Hande Erçel ile Instagram'da canlı yayın açan Kerem Bürsin, kafelerde maskesiz oturanlara "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" deyince sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Olay sonrası Kerem Bürsin’den ilk açıklama geldi.