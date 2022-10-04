Kılıçdaroğlu ayrı, medyası ayrı istismar ediyor! CHP'li kanalda başörtüsü skandalı | Video

Türkiye'de çoktan çözülen ve hiçbir alanda mağduriyetin kalmadığı başörtüsü konusunu sanki yasaklar devam ediyormuşçasına gündeme getiren ve meclise gizemli bir teklif getireceğini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP'li medyada da başörtüsüyle ilgili skandal ifadelerin yer aldığı programlar yapıldı. Tele1'de 'Başörtüsüne getirilen özgürlüklerin fazla olduğu' ifade edildi.