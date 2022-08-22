Kılıçdaroğlu "LGBT, Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna "Hayır, ilgisi yok" diyerek cevap verdi | Video
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LGBT'nin Türk aile yapısını bozmadığını savundu. Katıldığı bir televizyon programında İstanbul Sözleşmesi'nin "LGBT'yi özendirmediğini" söyleyen Kılıçdaroğlu, "LGBT, Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna "Hayır, ilgisi yok. Niye aile yapısını bozsun?" cevabını verdi.