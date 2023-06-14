Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ankara’da görüştü | Video
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara’da bir araya geldi.
Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. İkili çıkışta basın mensuplarına birlikte el salladı.
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