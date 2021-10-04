Video Haber Kılıçdaroğlu'na atılan yumruğun cezasını köylüye kestiler! Mahalleli suya hasret kaldı | Video
Kılıçdaroğlu'na atılan yumruğun cezasını köylüye kestiler! Mahalleli suya hasret kaldı | Video

Kılıçdaroğlu'na atılan yumruğun cezasını köylüye kestiler! Mahalleli suya hasret kaldı | Video

04.10.2021 | 10:40

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Ankara'nın birçok yerleşim merkezinde vatandaşların susuzluk çilesi yaşadığını ortaya çıkaran SABAH, bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şehit cenazesinde vatandaşların büyük tepkisi ile karşılaştığı Çubuk'ta vatandaşların su çilesine tanıklık etti. İlçenin Akkuzulu Mahallesi'nde iki yıldır köylüler şebeke sularında büyük sıkıntı yaşıyor. Vatandaşlar gündüz kesik olan, gece de geç saatlerde 1-2 saat akan su yüzünden ev işlerinin aksadığını, uyku düzenlerinin kalmadığından yakınıyor. Köylüler, Kılıçdaroğlu'na yapılan yumruklu saldırının ardından sularının akmamaya başladığını iddia ediyorlar. Seçim öncesinde Çubuk ziyaretinde "Ankara'nın köylerinde musluktan suyu akmayan evin kalmayacağını, açıktan akan kanalizasyon kalmayacağını" öne süren Mansur Yavaş'ın "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" vaatlerini hatırlatan mahalleliler, aylardır suya hasret yaşadıklarını ifade etti.

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