Kılıçdaroğlu'na çadır kent ziyaretinde zor soru: "HDP’ye de bakanlık verecek misiniz?” | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakının parti genel başkanları Malatya’da iftar programına katıldı. İftar öncesi çadır kent ziyaretinde bulunan altılı masaya üyelerine ise bir vatandaş tepki göstererek, “Başkanım HDP’ye de bakanlık verecek misiniz?” diye tepki gösterdi.