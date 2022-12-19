Video Haber Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e İmamoğlu tepkisi! "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" | Video
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e İmamoğlu tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e İmamoğlu tepkisi! "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" | Video

19.12.2022 | 14:35

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için flaş bir açıklama yaptı. 'Kararı verecek olan 6'lı masadır' diyen Kılıçdaroğlu, " 6'lı masa adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. Altı liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz" dedi. Öte yandan Akşener'e de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı." ifadelerini kullandı.

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