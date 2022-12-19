Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e İmamoğlu tepkisi! "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" | Video

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için flaş bir açıklama yaptı. 'Kararı verecek olan 6'lı masadır' diyen Kılıçdaroğlu, " 6'lı masa adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. Altı liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz" dedi. Öte yandan Akşener'e de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı." ifadelerini kullandı.