Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf: "Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke" | Video
HDP ortaklı 6'lı koalisyon masasının ortak cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da katıldığı bir programda yine büyük bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu konuşmasında defalarca kez Konya'yı Hollanda'dan büyük bir "ülke" olarak tanımladı. İşte o anlar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf: "Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke" | Video 28.03.2023 | 14:07
03:19
PKK’dan 7’li koalisyona destek! Koalisyon HDP'ye hangi sözü verdi? | Video 28.03.2023 | 12:50
03:04
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Fatih Erbakan ile görüşecek | Video 28.03.2023 | 12:15
00:47
Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel Çarşamba 22.00'de atv'de! | Video 28.03.2023 | 10:58
01:31
Türk askerine katil diyen Hacer Foggo CHP listesinde | Video 28.03.2023 | 09:36
01:53
04:41
Tarihin en hızlı dönüşümü oldu | Video 28.03.2023 | 00:56
04:55
01:03
00:59
01:07
00:37
01:33
00:28
02:14
Bombacı terörist HDP binasında çıktı! Nefes kesen operasyon 27.03.2023 | 20:31
11:03
Başkan Erdoğan depremzedelerle iftar programında konuştu | Video 27.03.2023 | 19:44
02:07
00:40
44:53
Bakan Kurum: 81 ilde dönüşüm seferberliği içindeyiz | Video 27.03.2023 | 18:36