Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf: "Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke" | Video

HDP ortaklı 6'lı koalisyon masasının ortak cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da katıldığı bir programda yine büyük bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu konuşmasında defalarca kez Konya'yı Hollanda'dan büyük bir "ülke" olarak tanımladı. İşte o anlar...