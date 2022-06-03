Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf "Konya, zengin bir ülke" | Video

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'nın yerel kanalı TV42'ye konuk oldu. Kılıçdaroğlu burada gündemi değerlendirdi, Konya ile ilgili vaatlerini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun Konya'dan bahsettiği sırada yaptığı gaf ise çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak viral oldu.