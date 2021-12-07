Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız el hareketine tepkiler çığ gibi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Millet öyle bir hareket çeker ki.. | Video
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'de gerçekleşen bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı el hareketi büyük tepki çekti. Bu ahlaksız olaya sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletin kürsüsünden hareket çekenlere millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz." ifadelerini kullandı.