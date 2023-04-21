Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler | Video

7'li Koalsiyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla bastığı görüntülerin ardından tepki çeken bir manzara da Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Samandağ'da bir türbeyi ziyaret etti. İki ismin türbeye ayakkabılarıyla girmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Öte yandan ziyaret sırasında türbe içinde slogan ve zılgıt atılması, türbenin adeta miting alanına çevrildiği de gözlendi.