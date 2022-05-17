Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi: 2018'de 'Millet bahçesi bizim projemiz' demişti! Arşiv görüntüleri ortaya çıktı | Video

Başkan Erdoğan'ın, 2013'de TV'den duyurduğu Atatürk Havalimanı'yla ilgili yeşillendirme projesini, 2018'de önce CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, ardından 2019 yerel seçimleri öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sahiplendi. Bugün ise CHP'li aynı isimler, Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüşmesine karşı çıkıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesiyle ilgili yaptığı yaptığı paylaşım bulunduğu paylaşım sonrası, CHP'li isimlerin aynı bölgeyle alakalı vaat ettiği yeşil alan projesine bugün karşı çıkması sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine karşı çıkarak yatırımcı ve müteahhitleri tehdit etti. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, akıllara 2018'de söylediği "Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, orayı ne yapacağımızı öğrenip yeşil alan yapacaklarını açıkladılar." sözlerini getirdi.



Kılıçdaroğlu'nun, 2018'de verdiği Atatürk Havalimanı'yla ilgili yeşil alan vaadini bir benzerini de 2019 yılından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da verdiği ortaya çıktı.



Oysa Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi fikrinin ilk sahibi Başkan Erdoğan. Katıldığı bir programda Atatürk Havalimanı'yla ilgili gelen soru üzerine Başkan Erdoğan: Benim düşüncemde ileride bu var. Orası yeşil alan olacak.'' ifadelerini kullandı.