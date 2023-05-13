Video Haber Kılıçdaroğlu’nun FETÖ elebaşı Gülen’in iadesinin talep edilmediği iddialarına bakanlıktan belgeli yanıt | Video
Kılıçdaroğlu’nun FETÖ elebaşı Gülen’in iadesinin talep edilmediği iddialarına bakanlıktan belgeli yanıt | Video

Kılıçdaroğlu’nun FETÖ elebaşı Gülen’in iadesinin talep edilmediği iddialarına bakanlıktan belgeli yanıt | Video

13.05.2023 | 10:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘FETÖ elebaşının ABD’den iadesinin talep edilmediğine’ ilişkin iddialarına yönelik Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, “CHP heyetine bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen ‘FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’den iadesinin talep edilmediğini’ iddia etmek büyük bir yalan ve gerçekleri görmezden gelmektir” denildi.

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