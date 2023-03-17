Video Haber Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti öncesi 6’lı koalisyona gözdağı: Bakanlık,koltuk, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı… | Video
Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti öncesi 6’lı koalisyona gözdağı: Bakanlık,koltuk, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı… | Video

Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti öncesi 6’lı koalisyona gözdağı: Bakanlık,koltuk, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı… | Video

17.03.2023 | 16:13

HDP'li vekil Ali Kenanoğlu, katıldığı yayında Altılı koalisyona tepki gösterdi. CHP dışındaki partilerin HDP kadar oyu olmadığını söyleyen Kenanoğlu, "Her biri cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık alıyor. HDP gidecek ortak aday seçilmesi için oy kullanacak ama hiçbir şey konuşamayacak, hiçbir şart ortaya koyamayacak. Siz bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı üzerinden birbirinize girdiniz masayı dağıtıyordunuz. Bırakın da HDP bir ortak adayı destekleyecekse isteklerini, taleplerini ortaya koysun. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nı en çok hakeden partiyiz." dedi.

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