Video Haber Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem... | Video
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem... | Video

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem... | Video

19.12.2022 | 22:12

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu partisinin TBMM'deki Grup Toplantısına katılmaya davet etti. A Haber ekranlarında CHP'deki gelişmeyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bunun siyasi açıdan bir kırılma noktası olduğunu belirterek, "Gel bakalım Ekrem diyebilir. Muharrem İnce'ye yaptığı gibi yapabilir. Bu rövanş almak demektir. Saraçhane'ye bir cevap olabilir. " dedi.

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