Video Haber Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinde gergin anlar | Video
Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinde gergin anlar | Video

Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinde gergin anlar | Video

24.10.2021 | 16:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kılıçdaroğlu’nun İzmir ziyaretinde gergin anlar | Video 02:59
Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinde gergin anlar | Video 24.10.2021 | 16:51
CHP’li Başkan, kendisine ayrılan yeri beğenmedi, olay çıkarttı | Video 01:17
CHP'li Başkan, kendisine ayrılan yeri beğenmedi, olay çıkarttı | Video 24.10.2021 | 13:24
Fatih’te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi | Video 00:26
Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi | Video 24.10.2021 | 00:07
Başkan Erdoğan, şehit Tortumlu’nun ailesine telefonda başsağlığı diledi | Video 02:20
Başkan Erdoğan, şehit Tortumlu'nun ailesine telefonda başsağlığı diledi | Video 23.10.2021 | 23:10
Almanlar, Çekya’daki benzin istasyonlarında kuyruğa neden oluyor | Video 01:52
Almanlar, Çekya’daki benzin istasyonlarında kuyruğa neden oluyor | Video 23.10.2021 | 21:30
Meksika’da kartel ve güvenlik güçleri çatıştı: 2 ölü | Video 00:35
Meksika’da kartel ve güvenlik güçleri çatıştı: 2 ölü | Video 23.10.2021 | 21:05
Son dakika: 23 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 00:58
Son dakika: 23 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 23.10.2021 | 21:01
İran’da Doğu Azerbaycan’ın yeni valisine bir asker kameraların önünde tokat attı | Video 00:31
İran'da Doğu Azerbaycan'ın yeni valisine bir asker kameraların önünde tokat attı | Video 23.10.2021 | 19:50
Bill Gates’in yatı Didim açıklarında demirledi | Video 00:43
Bill Gates’in yatı Didim açıklarında demirledi | Video 23.10.2021 | 18:09
Beyoğlu’nda restorandaki silahlı saldırı kamerada: 1 ölü, 1’i çocuk 5 yaralı | Video 05:12
Beyoğlu’nda restorandaki silahlı saldırı kamerada: 1 ölü, 1’i çocuk 5 yaralı | Video 23.10.2021 | 17:56
Engin Ardıç | Zoo 03:32
Engin Ardıç | Zoo 23.10.2021 | 17:37
Mahmut Övür | İran’ın kritik göç ve terör bakışı 04:01
Mahmut Övür | İran’ın kritik göç ve terör bakışı 23.10.2021 | 17:35
Başkan Erdoğan Eskişehir programı kapsamında vatandaşlara seslendi 38:39
Başkan Erdoğan Eskişehir programı kapsamında vatandaşlara seslendi 23.10.2021 | 16:53
Başkan Erdoğan Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim 02:25
Başkan Erdoğan "Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim" 23.10.2021 | 16:43
Başkan Erdoğan Sen anasın da Yasin Börü’nün anası ana değil mi? 02:25
Başkan Erdoğan "Sen anasın da Yasin Börü'nün anası ana değil mi?" 23.10.2021 | 16:42
Başkan Erdoğan’dan yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli mesaj: Avrupa’nın üssü olacağız... 17:29
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli mesaj: Avrupa'nın üssü olacağız... 23.10.2021 | 15:48
Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun’dan Cumhuriyet Gazetesi’nin yalan haberi ile ilgili açıklama 08:09
Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'dan Cumhuriyet Gazetesi'nin yalan haberi ile ilgili açıklama 23.10.2021 | 15:19
Türkiye - Azerbaycan Ortak Medya Platformu’nun ilk toplantısı yapıldı 01:37
Türkiye - Azerbaycan Ortak Medya Platformu’nun ilk toplantısı yapıldı 23.10.2021 | 15:18
Hasan Basri Yalçın | Türkiye’ye parmak sallayanlar 04:06
Hasan Basri Yalçın | Türkiye’ye parmak sallayanlar 23.10.2021 | 14:52
Ankara Büyükşehir Belediyesi; 150 liralık kitre bebeğe 11 bin 500 lira ödemişti! Soru soran gazeteciyi böyle yumrukladılar... 02:51
Ankara Büyükşehir Belediyesi; 150 liralık kitre bebeğe 11 bin 500 lira ödemişti! Soru soran gazeteciyi böyle yumrukladılar... 23.10.2021 | 12:48

Açılış töreni için gittiği Karabağlar'da Türkiye'deki sorunları çözme vaadinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine İzmir'le ilgili şikayette bulunan vatandaşlarla konuşunca zor anlar yaşadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA