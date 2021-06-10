Kılıçdaroğlu’nun Kanal İstanbul açıklamasına Muharrem İnce’den tepki | Video

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kanal İstanbul yatırımcılarını “Paranızı ödemeyiz” diyerek tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i seçmeni kandırmakla suçladı, “Ya o parayı öderseniz ya da dünyadan dışlanırsınız” dedi. İşte detaylar…