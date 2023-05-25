Kılıçdaroğlu'nun SMA'lı çocuklarla ilgili vaadine Bakan Koca'dan yanıt geldi: "Biz onu zaten yapıyoruz" | Video

4 Mayıs gecesi hüsrana uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir YouTube programında; SMA'lı çocuklar üzerinden bile siyaset yaptı. Yalan bilgilerle milleti yanıltmaya çalıştı. Bakan Koca ise Kılıçdaroğlu'na cevap yolladı: Kemal Bey biz onu zaten yapıyoruz!