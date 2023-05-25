Video Haber Kılıçdaroğlu'nun SMA'lı çocuklarla ilgili vaadine Bakan Koca'dan yanıt geldi: "Biz onu zaten yapıyoruz" | Video
Kılıçdaroğlu'nun SMA'lı çocuklarla ilgili vaadine Bakan Koca'dan yanıt geldi:

Kılıçdaroğlu'nun SMA'lı çocuklarla ilgili vaadine Bakan Koca'dan yanıt geldi: "Biz onu zaten yapıyoruz" | Video

25.05.2023 | 13:12

4 Mayıs gecesi hüsrana uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir YouTube programında; SMA'lı çocuklar üzerinden bile siyaset yaptı. Yalan bilgilerle milleti yanıltmaya çalıştı. Bakan Koca ise Kılıçdaroğlu'na cevap yolladı: Kemal Bey biz onu zaten yapıyoruz!

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