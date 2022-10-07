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Kilis’te 2 DEAŞ’lı terörist tutuklandı | Video 07.10.2022 | 18:47
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AK Parti'den flaş KYK borcu açıklaması: "Faizler siliniyor" | Video 07.10.2022 | 14:17
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Son Dakika: Adalet Bakanı Bozdağ: "Yeni infaz uygulaması geliyor!" | Video 07.10.2022 | 12:21
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MSB: "18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" | Video 07.10.2022 | 10:26
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Başkan Erdoğan'dan Prag'da Ermenistan ve Yunanistan mesajı | Video 06.10.2022 | 22:17
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Mahmut Övür | CHP'de fırtına öncesi sessizlik! 06.10.2022 | 16:00
Kilis’te jandarma tarafından gözaltına alınan 3 DEAŞ’lı teröristten 2’si tutuklanırken, biri adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.