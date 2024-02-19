Kilis’te Güven ve Huzur uygulaması: 17 gözaltı
Kilis’te son 5 günde kent genelinde gerçekleşen güven ve huzur uygulamasında 650 şahıs ile 150 araç sorgusu yapılırken, gözaltına alınan 17 şüpheliden 8’i cezaevine teslim edildi.
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