Video Haber Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

10 Ağustos 2026 17:47

Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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