Video Haber Kilis’te kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı | Video
Kilis’te kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı | Video

Kilis’te kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı | Video

09.03.2023 | 21:08

Kilis'te jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda, 2 kişi gözaltına alınırken, 15 bin 850 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

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