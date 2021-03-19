Video Haber Kilis’te roket paniği | Video

Kilis’te roket paniği | Video

Kilis’te roket paniği | Video
19.03.2021 | 10:04

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Kilis’e Suriye’den atılan iki roketin düştüğü yer görüntülendi. Dün akşam 20.55 sıralarında Suriye'den atılan 2 roket Kilis kent merkezindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki biri boş araziyi, diğeri, mermer atölyesinin bahçesine düştü. Gece düşen roketler kepçe yardımıyla saplandıkları topraktan çıkarıldıktan sonra çukur toprakla kapatıldı. Roketler düştüğünde sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde olduğu için can kaybı veya yaralanma olmadı.

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Kilis'e ilk roket DEAŞ terör örgütü tarafından 18 Ocak 2016 tarihinde bir okulun bahçesine atılması sonucu 1'i öğrenci 2 kişi hayatını kaybetmişti. Son roket ise PKK/YPG tarafından 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı sırasında Şubat ayı içerisinde atılmıştı. Kilis'te 2016-2018 yılları arasında atılan roketler nedeniyle 27 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi ise yaralanmıştı.

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