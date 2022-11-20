'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik durma noktasına geldi | Video

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43 ilin bağlantı noktası olan ve Kilit Kavşak olarak da adlandırılan Kırıkkale'deki karayollarında araç yoğunluğu yaşandı.