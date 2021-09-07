‘Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! Seyircinin verdiği cevap ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
01:31
02:01
Hollanda - Türkiye maçı canlı izle! | Video 07.09.2021 | 20:53
20:57
02:27
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş Kabil Havalimanı açıklaması | Video 07.09.2021 | 19:50
00:41
Bakan Kurum sözünü tuttu | Video 07.09.2021 | 19:39
05:08
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 07.09.2021 | 19:21
00:26
Modacı Barbaros Şansal hakim karşısına çıktı! | Video 07.09.2021 | 19:22
02:30
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 67’ye ulaştı | Video 07.09.2021 | 18:47
01:37
İSKİ'den suya zam: Olağanüstü toplantıdan karar çıktı... | Video 07.09.2021 | 18:24
00:48
00:06
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video 07.09.2021 | 18:03
08:51
05:33
02:07
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı | Video 07.09.2021 | 00:18
01:00
21:48
01:44
Son dakika: Karagümrük Başkanı'ndan Sinan Gümüş itirafı! | Video 06.09.2021 | 22:15
00:40
ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta cumartesi günü izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, bu hafta yeni günüyle yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan bu bölümde Kral Gencay Ormanlı isimli yarışmacı katıldı. Ormanlı yarışırken ‘Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk yaşandı. 5 bin değerinde soruda seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı herkesin verdiği cevabı görünce gözlerine inanamadı. İşte detaylar!