Video Haber ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran olay! 1 Milyon Liralık soruya bir kala…| Video

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran olay! 1 Milyon Liralık soruya bir kala…| Video

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran olay! 1 Milyon Liralık soruya bir kala…| Video
17.05.2021 | 00:20

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‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran olay! 1 Milyon Liralık soruya bir kala…| Video 04:07
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ATV’nin ve dünyanın en çok izlenen ve beğenilen yarışması ‘Kim Milyoner Olmak İster’, her hafta olduğu gibi bu hafta da Pazar günü ekranlara geldi. ‘Kim Milyoner Olmak İster’, bu hafta yeniden izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Bugün yayınlanan yeni bölümde güne damga vuran bir olay yaşandı. Yarışmaya katılan Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü mezunu 23 yaşındaki Betül Yoğurtçu, azmiyle dikkat çekti. Küçük yaşta beyin felci geçiren yarışmacı, sadece başarısıyla değil hikayesiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı. Yarışmacı, 1 milyon liralık soru görmeye bir adım kala herkesi şaşırtan bir hamle yaptı.

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