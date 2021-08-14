Video Haber ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Genç yarışmacı öyle bir soruda elendi ki… | Video

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Genç yarışmacı öyle bir soruda elendi ki… | Video

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Genç yarışmacı öyle bir soruda elendi ki… | Video
14.08.2021 | 22:29

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ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta cumartesi günü izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, bu hafta yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan bu bölümde Buse Eroğlu isimli yarışmacı, henüz ilk sorularda elenerek herkesi şaşırttı. Eroğlu, ‘Kimlere optimist denir?’ adlı soruya ‘gözlüklü’ kişilere cevabı vererek yarışmadan elendi. 21 yaşındaki genç yarışmacının verdiği cevap sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar…

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