'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacının herkesi şaşırtan 'Hatay' cevabı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:28
00:47
01:07
06:43
01:08
ABD Başkanı Biden, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile bir arada 13.06.2021 | 19:25
02:45
Başkan Erdoğan Belçika'ya geldi | Video 13.06.2021 | 19:13
03:39
04:54
00:28
Galatasaraylı ünlü komedyen Ata Demirer'den Fatih Terim taklidi! | Video 13.06.2021 | 17:44
11:08
02:10
Son dakika! TSK'dan operasyon! Afrin'e saldıran PKK/YPG vuruldu | Video 13.06.2021 | 17:05
06:20
Başkan Erdoğan Brüksel'e hareket etti | Video 13.06.2021 | 15:31
23:51
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi flaş açıklamalar | Video 13.06.2021 | 14:55
00:44
Son dakika! MSB bu görüntülerle açıkladı! 5 terörist etkisiz | Video 13.06.2021 | 12:04
01:05
Trafik kazası sonrası yaşanan kavgalar kamerada | Video 13.06.2021 | 11:58
03:49
Bakan Akar'dan Libya açıklaması: "Bizim alnımız açık, başımız dik" | Video 13.06.2021 | 10:55
01:08
00:41
09:31
FETÖ Opus Dei tarikatını nasıl örnek aldı? | Video 12.06.2021 | 23:55
49:17
Kahraman JÖH'ler A Haber'de | Video 12.06.2021 | 22:01
ATV'nin ve Türkiye'nin sevilen ve en çok izlenen programlarından biri olan 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran bir olay yaşandı. Yarışmaya katılan Esma Erol adlı yarışmacı, herkesi şaşırtan bir cevap verdi. İstanbul, Sinop ve Hatay'ın hangi yarı kürede yer aldığı sorusuna yarışmacının verdiği cevap, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşırttı. İşte herkesi şaşırtan o cevap...