'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacının herkesi şaşırtan 'Hatay' cevabı | Video

ATV'nin ve Türkiye'nin sevilen ve en çok izlenen programlarından biri olan 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran bir olay yaşandı. Yarışmaya katılan Esma Erol adlı yarışmacı, herkesi şaşırtan bir cevap verdi. İstanbul, Sinop ve Hatay'ın hangi yarı kürede yer aldığı sorusuna yarışmacının verdiği cevap, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşırttı. İşte herkesi şaşırtan o cevap...