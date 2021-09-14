Video Haber Kira fiyatlarındaki artışın nedeni ne? Fiyatların düşmesi mümkün mü? | Video

Kira fiyatlarındaki artışın nedeni ne? Fiyatların düşmesi mümkün mü? | Video

Kira fiyatlarındaki artışın nedeni ne? Fiyatların düşmesi mümkün mü? | Video
14.09.2021 | 01:23

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Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, konu ile ilgili açıklama yaptı. Güngör, "Konuttaki arz sıkıntısı kira fiyatlarında artışa sebep oluyor" dedi. İşte detaylar...

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