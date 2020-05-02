Kıraç, yerin 72 metre altında verdiği 1 Mayıs konserine iniş anı görüntülerini paylaştı | Video
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Ünlü şarkıcı Kıraç 1 Mayıs işçi bayramı için yerin 72 metre altında verdiği konsere iniş anı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.Ünlü şarkıcı Kıraç 1 Mayıs işçi bayramına özel COVİD-19 tedbirleri kapsamında metro çalışanları ile birlikte yerin 72 metre altına girdi. İstanbul Valiliği'nin hazırladığı konsepti sosyal medya hesabından anlık yayınlayan Kıraç ise 'Yerin dibine girdik' başlığı ile kuyuya nasıl indiklerini paylaştı.