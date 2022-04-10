Video Haber Kırıkkale’de 177. yıl çoşkuyla kutlanıyor | Video
Kırıkkale’de 177. yıl çoşkuyla kutlanıyor | Video

Kırıkkale’de 177. yıl çoşkuyla kutlanıyor | Video

10.04.2022 | 11:35

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Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Törene, polislerin yanı sıra bazı vatandaşlar da katıldı.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, çektikleri kliple bazı sözleri işaret diliyle anlattı.

Bir süre önce işaret dili eğitimi alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kliple "Polis, devlet gücünün temsilcisidir. Polise saygı, devlete saygı. Aile içi şiddete hayır. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Polis korkulan değil, güvenilendir. Polis demek, toplumun huzuru ve refahıdır. Adalete açılan ilk kapı karakoldur. 10 Nisan Polis Haftanız Kutlu olsun." sözlerini anlattı.

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