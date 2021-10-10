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OTOMATİK OYNAT
02:45
Kırıkkale'de otomobil yandı | Video 10.10.2021 | 18:20
04:58
Başkan Erdoğan, iş adamı Ahmet Gür’ün cenaze törenine katıldı | Video 10.10.2021 | 14:47
01:38
35:04
MHP Lideri Devlet Bahçeli: "HDP'ye destek PKK ile ortaklıktır" | Video 10.10.2021 | 13:26
04:28
02:37
05:36
Küçükçekmece’de öğretmen, öğrencinin kulağını çekerek yaraladı | Video 09.10.2021 | 23:28
03:02
Irak’taki erken genel seçime saatler kaldı | Video 09.10.2021 | 23:16
01:05
Başkan Erdoğan, Adana'da gençlerle birlikte şarkı söyledi | Video 09.10.2021 | 21:49
00:38
12:52
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması | Video 09.10.2021 | 19:40
37:06
02:06
Başkan Erdoğan'ın unutamadığı o pankart: Hala hatıramdadır... 09.10.2021 | 16:33
08:13
28:36
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02:29
Mehmet Barlas | Barışı özlüyoruz 09.10.2021 | 13:09
03:27
Okan Müderrisoğlu | Kılıçdaroğlu’nun kulağına kim, ne fısıldamıştır? 09.10.2021 | 13:07
03:17
Engin Ardıç | Gayretkeş 09.10.2021 | 13:05
Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.