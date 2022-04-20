Video Haber Kırıkkale'de yükselen alevler korkuttu | Video
Kırıkkale'de yükselen alevler korkuttu | Video

Kırıkkale'de yükselen alevler korkuttu | Video

20.04.2022 | 00:16

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Kırıkkale'de yükselen alevler korkuttu.

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