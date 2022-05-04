Kırım Türkü çocuklardan Emine Erdoğan'a videolu bayram tebriği | Video

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen ve Eskişehir'de yurda yerleştirilen bir grup Kırım Türkü çocuk, Ramazan Bayramı'nı kutladıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.