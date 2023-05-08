Kırklareli'de coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: "CHP'ye, PKK'ya, İP'e vatanımızı böldürtmeyeceğiz" | Video

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan bugünkü turuna Kırklareli'de devam etti. Coşkulu bir kalabağı hitap eden Başkan Erdoğan, "Benim Kırklarelili kardeşlerim iradelerine böyle sahip çıktığı sürece, dergi kapaklarından millete parmak sallayanların tehditleri sökmez. Sizler kardeşliğinize böyle sarıldığınız müddetçe bizi kimse bölemez, ayıramaz biz bu CHP'ye, PKK'ya, İP'e bunlara ülkemizi, vatanımızı böldürtmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.