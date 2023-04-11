Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya yakalandı | Video
Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya'nın (74) İstanbul'da yanında bulunan 5 şuç örgütü üyesi ile birlikte yakalandığını bildirdi.
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