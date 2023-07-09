Video Haber Kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti: Cani koca eşine kurşun yağdırdı | Video
Kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti: Cani koca eşine kurşun yağdırdı | Video

Kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti: Cani koca eşine kurşun yağdırdı | Video

09.07.2023 | 00:37

Batman’da bir çift arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada silahını çeken adam, eşine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kadın hayatını kaybetti.

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