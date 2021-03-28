Kız arkadaşının yanında kurşunlanmıştı! Katillerin müebbet hapisleri istendi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:32
İstanbul’da ‘Süper Solucan Ay’ manzarası | Video 28.03.2021 | 23:08
00:30
Ünlü manken Ebru Şallı'dan Maldivler'den yeni paylaşım | Video 28.03.2021 | 22:24
02:28
02:48
ABD’de sel: 4 ölü | Video 28.03.2021 | 21:58
02:16
Süveyş kanalını tıkayan yük gemisi "The Ever Given" hareket etti! | Video 28.03.2021 | 20:47
01:21
00:25
Uçuş sırasında bir yolcu uçağın “acil çıkış kapısını” açmaya çalıştı | Video 28.03.2021 | 19:45
02:00
01:42
İstanbul'da pazar kısıtlaması! Kural tanımayanlara ceza yağdı! | Video 28.03.2021 | 19:26
01:52
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Video 28.03.2021 | 19:12
01:40
03:52
Bakan Soylu paylaştı! PKK/YPG'ye Azez'de büyük darbe | Video 28.03.2021 | 19:11
01:48
Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi yarın açılıyor! | Video 28.03.2021 | 18:28
02:11
Fethiye’de ikinci el eşya mağazasının deposunda yangın çıktı | Video 28.03.2021 | 18:24
00:25
05:32
02:07
Kabine toplantısında gündem koronavirüsle mücadele | Video 28.03.2021 | 11:07
04:05
Salih Tuna | Kılıçdaroğlu bu kadını ne yapacak? 27.03.2021 | 16:09
04:39
Burhanettin Duran | Brüksel günü kurtarıyor, asıl soru hâlâ masada 27.03.2021 | 15:31
03:23
Şebnem Bursalı | Emine Erdoğan’a küresel ödül 27.03.2021 | 15:04
İstanbul’da kız arkadaşıyla birlikte yolda yürüyen 24 yaşındaki Soner S., uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken kamerada tespit edilen bir diğer şüpheli halen aranıyor. Soruşturma sonrasında sanıkların müebbet hapisleri isteniyor.