Kız arkadaşının yanında kurşunlanmıştı! Katillerin müebbet hapisleri istendi | Video

İstanbul’da kız arkadaşıyla birlikte yolda yürüyen 24 yaşındaki Soner S., uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken kamerada tespit edilen bir diğer şüpheli halen aranıyor. Soruşturma sonrasında sanıkların müebbet hapisleri isteniyor.