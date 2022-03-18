Kızılay Ramazan'a hazırlanıyor: Dayanışma ve Teşekkür Programı”na destek yağdı! | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Milletvekili Rumeysa Kadak, Kızılay’ın “Dayanışma ve Teşekkür Programı”na gönderdikleri video mesajlarla destek verdiler. Emine Erdoğan mesajında, “Kızılay’ın bir buçuk asrı geçen varlığı dayanışma kültürümüzün ve sağlam köklerinin en önemli delilidir. Şefkat ve merhamet Kızılayımızın çatısı altında kurumsallaşıyor. Ve ülkemizde yardıma ihtiyacı olan herkesin çalınacak ilk kapısı oluyor. Ne mutlu ki Kızılay’ın yardıma ve yardım etmeye ihtiyacı olan herkeste bir karşılığı var. Çünkü iyilik yapmakta en az iyilik görmek kadar bir ihtiyaçtır." dedi.