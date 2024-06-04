Video Haber Kızıltepe’de çıkan yangında 40 dönüm arpa ve buğday ekini yandı
Kızıltepe’de çıkan yangında 40 dönüm arpa ve buğday ekini yandı

Kızıltepe’de çıkan yangında 40 dönüm arpa ve buğday ekini yandı

04.06.2024 | 22:34

Mardin'in Kızıltepe ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde 2 farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve polisin TOMA’larla yaptığı müdahale ile söndürüldü. Yangınlarda 40 dönüm arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

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