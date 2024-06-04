Kızıltepe’de çıkan yangında 40 dönüm arpa ve buğday ekini yandı

Mardin'in Kızıltepe ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde 2 farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve polisin TOMA’larla yaptığı müdahale ile söndürüldü. Yangınlarda 40 dönüm arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.