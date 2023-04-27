Kızların bıçaklı kavgasına erkekler de karıştı | Video
Kocaeli İzmit ilçesinde akşam saatlerinde kızlar arasında çıkan kavgada, taraflardan biri bıçak çekti. Kavgaya dahil olan erkekler, eli bıçaklı öfkeli kızı tekme tokat atarak durdurmaya çalıştı.
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