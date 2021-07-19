KKTC, Başkan Erdoğan'ı bekliyor | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla "TC TUR" uçağıyla saat 14.10'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hareket etti. Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.