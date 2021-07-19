KKTC, Başkan Erdoğan'ı bekliyor | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:38
Hilal Kaplan | Ömer Halisdemir’i de mi protesto edecektiniz? 19.07.2021 | 15:41
02:51
Haşmet Babaoğlu | Hatırlatayım dedim... 19.07.2021 | 15:35
03:17
Hasan Basri Yalçın | HDP ne istiyor? 19.07.2021 | 15:27
02:31
KKTC, Başkan Erdoğan'ı bekliyor | Video 19.07.2021 | 15:07
02:40
Başkan Erdoğan'dan maske ve aşı çağrısı "Taviz vermeyelim" | Video 19.07.2021 | 14:07
00:36
Başkan Erdoğan, KKTC'de vereceği müjde hakkında konuştu | Video 19.07.2021 | 14:04
16:28
Başkan Erdoğan'dan KKTC ziyareti öncesi önemli açıklamalar | Video 19.07.2021 | 13:58
03:36
Engin Ardıç | Futbolun tadını kaçıracaklar 19.07.2021 | 13:28
05:34
Yavuz Donat | Bugün arife, yarın bayram 19.07.2021 | 13:26
02:37
03:40
00:04
05:36
04:05
Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı | Video 19.07.2021 | 11:08
00:51
FETÖ üyesi 3 şahıs kaçamadan yakalandı | Video 18.07.2021 | 16:46
01:06
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte yerli otomobilde ilk gövde | Video 18.07.2021 | 15:42
00:21
MSB: Tunus kıyılarına sürüklenen teknedeki 80 göçmen kurtarıldı | Video 18.07.2021 | 15:24
02:05
Kıbrıs Türk halkı Başkan Erdoğan'ın müjdesini merakla bekliyor | Video 18.07.2021 | 11:21
00:21
Van'da PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi | Video 18.07.2021 | 10:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla "TC TUR" uçağıyla saat 14.10'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hareket etti. Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.