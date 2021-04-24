Video Haber KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar vefat etti | Video

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar vefat etti | Video

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar vefat etti | Video
24.04.2021 | 10:19

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 90 yaşındaki babası Rüstem Tatar hayatını kaybetti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar'ın sabaha karşı hayatını kaybettiği duyuruldu. Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinde önemli görevlerde bulunan Rüstem Tatar'ın cenazesinin bugün Lefkoşa Kabristanlığında Covid-19 kuralları çerçevesinde birinci derece aile yakınlarının katılımıyla defnedileceği bildirildi.

RÜSTEM TATAR KİMDİR?
Rüstem Tatar, 23 Ekim 1930 tarihinde Baf'ın Yakacık köyünde dünyaya geldi. İlk öğrenimini 1941 yılında tamamlayan Rüstem Tatar, 1947 yılında Kıbrıs Türk İslam Erkek Lisesi'nin Kolej Şubesi'nden birincilikle mezun oldu. Rüstem Tatar, 1951 yılında Nottingham Üniversitesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden de birincilikle mezun oldu

1955 yılında Kıbrıs'a dönen Tatar Defterdarlık Dairesi'nde 1. Sınıf Muhasip-Murakabe Bölüm Amiri olarak göreve başlarken, Türk Memurları Kurumu'nun kurucuları arasında yer aldı ve Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 1958-59 döneminde Murakıplık Dairesi Müdürü olarak görev yaptı. 1959 yılında Canev hanımla evlenen Rüstem Tatar'ın Ersin ve Erhan adlarında iki oğlu oldu.

Rüstem Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin oluşumunu sağlayan müzakerelerde Kıbrıs Türk heyetinde Danışman olarak yer alırken, 1960 yılında Türk ve Rum halklarının eşit ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Sayıştay Başkanı oldu. 1960-63 döneminde Uluslararası Sayıştay Başkanları toplantılarında Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsil etti. Rüstem Tatar bu görevini 1963 yılının 21 Aralık tarihinde Enosis hedefli olarak gerçekleşen Rum saldırılarına kadar sürdürdü.

Tatar, Kanlı Noel saldırılarında, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yönetim organlarından silah zoruyla dışlanmasından sonra,1964 yılının Ocak ayında Kıbrıs Türk halkının yönetsel ve yürütsel organı olarak kurulan Genel Komite'de mali ve muhasebe alanlarında görev aldı. Bu görevlerinin yanı sıra 1964-1967 döneminde Murakabe Dairesi Başkanlığı ile Türk Memurları Kooperatif Tasarruf Bankası Ltd'nin Başkanlık görevlerini de yürüttü. Rüstem Tatar, 1968 yılında eşi Canev hanımı kaybetti ve ailesi ile birlikte büyük acılar yaşadı.

Tatar, 1967-1975 döneminde Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Yönetimi ve Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi'nde Maliye ve Bütçe İşleri Bakanı olarak görev yaptı.

Tatar, 1976 yılında Tatar&Co. Şirketini kurarak Bağımsız Mali Müşavir ve Denetçi olarak görev yaparken, 1976-77 yılları arasında Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın Mali Müşaviri görevinde de bulundu. Rüstem Tatar, 1977 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanının Ekonomi ve Maliye Özel Danışmanı görevinde de bulundu. 1977-81 yılları arasında KTFD-AET temaslarını yürüten Kıbrıs Türk heyetine Başkanlık yaptı. Bunların yanı sıra 1977-81 döneminde Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan yardımcı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı. 1977 yılında İsmet hanım ile evlenen Rüstem Tatar'ın üçüncü çoğu Havva Tatar dünyaya geldi.

Rüstem Tatar, 1984- 2005 yılları arasında BM gözetiminde görev yapan Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Kıbrıs Türk Temsilcisi olarak görev yaptı ve büyük hizmetlerde bulundu. KKTC Chartered, Certified ve Yeminli Mali Müşavirler Derneği Başkanlığını da yapan Rüstem Tatar, 2005 yılından sonra devlete birçok konularda danışmanlık yaptı ve önemli katkılarda bulundu.

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