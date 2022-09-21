KKTC Ulaştırma Bakanı A Haber'de konuştu "15 Kasım'da bir Rus havayolu KKTC'ye inebilir" | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler’deki KKTC'yi tanıma çağrısından sonra diplomatik kaynaklar Lefkoşa’nın uluslararası temaslarının da hızlandığını söylüyor. Peki, son gelişmeler neler? KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu.