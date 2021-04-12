Video Haber KKTC’de bileklikle karantina takip sistemi uygulaması başladı | Video

KKTC’de bileklikle karantina takip sistemi uygulaması başladı | Video

KKTC’de bileklikle karantina takip sistemi uygulaması başladı | Video
12.04.2021 | 15:48

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında elektronik bileklikle evde karantina uygulaması başladı.

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KKTC'de elektronik bileklikle evde karantina uygulaması başladı. KKTC genelinde, ''Güvende Kal'' uygulaması çerçevesinde 37 kişiye elektronik bileklik takıldı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Uğur Umar Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir katıldı.
Karantina Takip Sistemi ve Güvende Kal uygulaması tanıtımında konuşan Saner, güvende kal uygulamasına bin 700 kişi ile başlandığını, sayının önümüzdeki günlerde 4 binlere ulaşacağını, böylece ülkeyi daha çok insanın ziyaret etmesine imkan verileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de öncelikle yaşlılar kronik hastalar ve çocuk sahibi vatandaşların bu uygulamadan faydalanarak rahat edeceğini ifade ederek söz konusu projenin ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını belirtti.

Elektronik bileklik ile evde karantina uygulamasına uymayan kişilere ağır cezaların uygulanacağına işaret eden Üstel, söz konusu kişilerin merkezi karantinaya gönderileceğini ve 5 asgari ücret cezaya çarptırılacağını söyleyerek, "Kimseye ceza yazma taraftarı değiliz ama insanımızın rahatı için bu caydırıcı cezalar önemlidir" dedi.

KKTC'de elektronik bileklik, akıllı telefonlara yüklenecek bir uygulama ile takip edilebilecek. Elektronik bileklikle KKTC'ye gelen kişiler, bileklik başına 750 lira ücret ödeyecek ancak karantina bitimi sonunda 350 lirası iade edilecek.

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