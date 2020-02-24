KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy'dan A Para'ya önemli açıklamalar

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen ‘3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’ birbirinden önemli konukları ağırladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, zirve kapsamında A Para'ya önemli açıklamalarda bulundu.